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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة.. صور

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة العيد اليوم، الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بمدينة الفنون فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفسًا ترفيهيًا ثقافيًا لمدينة العلمين والساحل الشمالي علي مساحة 260 فدانا.

 

 تضم مدينة الفنون فى  العلمين الجديدة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض.

 

كما تضم  مدينة الفنون فى العلمين الجديدة أيضا مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، ذلك بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.

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السيسي العلمين الجديدة مدينة الفنون بسام راضي رئاسة الجمهورية وزير الإسكان

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