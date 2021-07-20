عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز العثور على جثة سائق أوبر وفتاة، داخل سيارته داخل جراج بمنطقة الهرم، وتبين أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما، منذ قرابة 3 أيام، وعثر على جثتهما في حالة تعفن داخل السيارة.

وأفادت التحريات والتحقيقات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث بأن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخلة السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.

 

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثتين عُثر عليهما داخل السيارة، وبجوارهما متعلقاتهما الشخصية، ومصابين بحالة تعفن، لمرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة، ونظرًا لإغلاق منافذ التهوية بالسيارة، ما تسبب في مصرعهما بعد تشبع الرئتان بثاني أكسيد الكربون.

وانتقلت قوة من المباحث وتحفظت على السيارة، وحرزت الكاميرات التي أظهرت أن السيارة توقفت فى محل تحت الإنشاء واستمرت قرابة يومين، حتى عثرت القوات عليهما، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثتين وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى أن سيارته متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمها كجراج، وتبين أنه مغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثة المتغيب بالمقعد الخلفي نائمًا وبصحبته فتاة 21 سنة، تربطه بها علاقة عاطفية، سبق وأن تقدم لخطبتها ورفضه أهلها، وتبين أنه محرر بشأنها محضر غياب، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقلهم للمشرحة.   
 

الأجهزة الامنية منطقة الهرم الادارة العامة للمباحث

ترشيحاتنا

يحاول إنقاذه.. صور قط وخروف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قائد منتخب إسبانيا الأولمبي: مباراة مصر ستحدد موقفنا من الأولمبياد

لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي

كيف قضى العاملون والمرضى بأول مستشفى عزل عيد الأضحى

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أفضل دعاء للمتوفى في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ