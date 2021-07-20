أحمد رزق يهنى متابعيه بـ الأضحى: عيد سعيد عليكم

هنأ الفنان أحمد رزق متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الأضحى المبارك.



‬ونشر أحمد رزق صورة له وعلق، :"‏كل سنة وحضراتكم بخير.. عيد سعيد عليكم جميعًا ".



وكان قد قال الفنان أحمد رزق، إنه يعتبر ظهوره كضيف شرف بمسلسل القاهرة كابول من أهم أدوار الشرف التي شارك فيها.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”،:" صورت يمكن 4 أيام لكن الشخصية كانت مكتملة، والمسلسل قدم ابعاد كتير أبعاد كتير".

وأكد الفنان احمد رزق قائلا:" فخور انى شاركت فى مسلسل القاهرة كابول".

وعن مسلسله بخط اليد، قال:" انعرض على قناة دي إم سى وانا راضى بالنجاح اللى حققه، وإن شاء الله، هيتعرض على قناة الحياة خلال أيام"