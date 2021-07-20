افتتاح معرض مصر المعاصرة "ما لا تراه العين" بالمكسيك

افتتح السفير خالد شمعة، سفير مصر بالمكسيك، معرض مصر المعاصرة (ما لا تراه العين) بحضور عميد جامعة الإعلام بالمكسيك، وقناصل السفارات العربية المعتمدة بالمكسيك، ومجموعة من الفنانين والصحفيين والإعلاميين المكسيكيين.

وقد شارك الفنان المصرى مصطفى عوض مصمم الجرافيك والإعلان بوزارة الثقافة المصرية، فى الإعداد للمعرض بالتعاون بين جامعة الإعلام المكسيكية ومركز بيت مصر الثقافي بالمكسيك، وغلب على الافتتاح الطابع المصرى، وتمتع السادة الحضور بالاستماع للموسيقى المصرية المعاصرة، والأكلات المصرية التقليدية والمنحوتات المصرية القديمة برعاية بازار الفن المصرى .

من جانبه أعرب الفنان مصطفى عوض، عن سعادته بالمشاركة كمنسق ثقافى وفنى بين مصر والمكسيك، إلى جانب إخراجه لفيلم افتتاح المعرض، الذى جاء بعنوان "ما لا تراه العين - مصر المعاصرة" ويتضمن مجموعة من اللقطات المصورة عن معالم مصر مثل الأهرامات ومتاحف أسوان والأقصر ومنطقة سيوة، والقلعة وأشهر المساجد والكنائس وغيرها، إلى جانب عرض لقطات من الحرف اليدوية التى أشتهرت بها مصر .

وتضمن المعرض مشاركة عدد من المصورين المصريين، بأكثر من ٣٠ صورة تمثل مصر المعاصرة وهم " محمد الورداني وحسام المناديلي ومحمود وجيه وصالح المصري وباسم فلفل وسالي باشا وياسمين الجلاد"، والمعرض يستقبل جمهوره مجانا حتى ١٥ أغسطس المقبل.