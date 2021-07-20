حمدي الميرغني يكشف لأول مرة سر دخوله مسرح مصر..فيديو

قال الفنان حمدي الميرغني: إن الفنان أشرف عبد الباقي عندما قرر أن يقوم بعمل مسرح مصر قام بتجميعنا من مسارح مختلفة ، مؤكدا أننا وقتها لم نكن نعرف ماذا يريد منا.

وأضاف الميرغني خلال تصريحات تليفزيونية علي قناه “النهار“، في البداية قمنا بعمل مسرحية تسمي ”جد جدا ” ولم نكن نعرف شيء عن مسرح مصر ، لافتا ان الفنان اشرف عبد الباقي قامل بعمل “ مسرحية جد جدا” لتكون دعاية لنا من اجل البدء في العمل لمسرح مصر.

وكشف الميرغني عن أول دور له في مسرح مصر قائلا: "الفنان عبد الله مشرف كان له دور في مسرحية " و اسلماه " وفجاه لم يحضر الفنان عبد الله مشرف وبالتالي دخلت أنا مكانه وقمت بالتصوير وبالفعل عرضت المسرحية .

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نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة لها مع الفنان مصطفى خاطر و حمدي الميرغنى من كواليس تصوير فيلم “ تماسيح النيل ”، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وعلقت هنادي مهنا قائلة “ تماسيح النيل ”.

كشف المخرج سامح عبد العزيز ، عن أخر التطورات الخاصة بتصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل" والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال سامح عبد العزيز ، : انتهيت من عدد كبير من مشاهد الفيلم الذى توقفت عن تصويره حاليا حيث من المقرر ان نعود مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف سامح عبد العزيز : قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على أقصى تقدير حيث يتم تصويرهم فى عدد من المناطق داخل مصر.

وأوضح سامح عبد العزيز : العمل مليء بالإثارة والتشويق الى جانب خفة الظل التي تجمع فيه عدد من الكوميديانات وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور.

نصاب

وكان قال حمدي الميرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.



وكشف حمدي الميرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي الميرغني، إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.