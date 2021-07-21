أمطار وبرد وغبار.. حالة الطقس في السعودية ثاني أيام عيد الأضحى

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى.

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق ونجران وجازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وقالت الأرصاد السعودية إن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وتسجل السعودية أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة.

وأشارت التوقعات إلى فرص تشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط الأمطار على أجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية والرياض اليوم الأربعاء، يصحبها الأمطار الرعدية وربما موجات الغبار في في بعض الأجزاء.

وشهدت مناطق مختلفة في السعودية، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية غزيرة، بينها منطقة نجران التي تأثرت من شدة الأمطار.