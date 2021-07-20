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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة للوافدين خارجها بدون مقابل

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، بدأت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، في تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا بدون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس المقبل.

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يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل.
 

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