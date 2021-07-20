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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. تحذير من التهاون خلال أيام عيد الأضحي فى السعودية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا، وفق صحيفة عكاظ.

وكان قد صرح المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتُّخذت الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدس.

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ضبط 77 مخالفاً .. غرامة 10 آلاف لمخالفي تنظيم الحج فى السعودية

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الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر.. مفتي الجمهورية: الإنابة في رمي الجمرات جائز شرعا.. ولجنة الفتوى: رمي الجمار من واجبات الحج وليس أركانه

فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1273 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1091 حالة، ووفاة 14 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 512,142 حالة، من بينها 10,799 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1380 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 493,240 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8103 حالات وفاة.

السعودية وزارة الصحة السعودية الإجراءات الاحترازية أيام عيد الأضحى عيد الأضحى كورونا

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