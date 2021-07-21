الانضمام إلى مكالمة جماعية متى شئت.. ميزة جديدة يضيفها واتساب لمستخدميه

يعمل واتساب WhatsApp، على تقديم ميزة اتصال جديدة إلى نظامه الأساسي، ستتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، الانضمام إلى مكالمة جماعية فائتة.

ووفقا لما ذكره موقع "macrumors"، تسمح خاصية مكالمات واتساب في السابق لمستخدميها من الانضمام إلى مكالمة جماعية واردة عند تلقي المكالمة لأول مرة وكان الهاتف يرن، مما يعني أنه إذا فوت المستخدم الإشعار الأول وبدأت المكالمة الجماعية، لن يتمكن من الانضمام إليها أثناء تشغيلها.

ولكن سيعمل تحديث واتساب المستقبلي على تغيير هذه الخاصية، حيث سيجعل المكالمات الجماعية قابلة للانضمام، وسيصبح بإمكان المستخدم إذا فاتته مكالمة نشطة في المجموعة عندما يرن الهاتف، الانضمام إليها متى شاء على غرار تطبيقات المؤتمرات الشهيرة مثل زووم.

ويمكنك الانسحاب وإعادة الانضمام إلى مكالمة واتساب الجماعية طالما أنها لا تزال جارية، مما يعني أن المستخدم سيصبح بمقدوره دخول المكالمات الجماعية لأصدقائه أو أفراد عائلته في أي وقت بعد أن تبدأ.

وأشار موقع "theverge" التقني، إلى أن "واتساب" سيضيف شاشة جديدة تظهر معلومات المكالمة الجماعية، تساعد المستخدم على معرفة عدد المشاركين في المكالمة، ومن الذي تمت دعوته ولم ينضموا إليها، إلى جانب خيارين للانضمام إلى المكالمة الجماعية أو تجاهلها.

ويقول تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، إن الميزة الجديدة تعمل على "تقليل عبء الرد على مكالمة جماعية عند بدئها، وتجلب العفوية وسهولة المحادثات الشخصية إلى المكالمات الجماعية على واتساب".

ميزة أخرى من واتساب تتعلق بالمكالمات

يختبر تطبيق الدردشة الاجتماعية الأشهر، ميزة أخرى جديدة لخاصية إجراء المكالمات بالتطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد و ios، والتي ستوفر لمستخدميه في تحديث مستقبلي وظيفة “انتظار مكالمات”، مما يعني أنه سيصبح لدى مستخدمي “الواتساب”، إمكانية قبول مكالمة صوتية واردة عبر التطبيق أثناء إجراء مكالمة أخرى بالفعل.

وأوضح الموقع الرسمى لـ واتساب، إنه مع ميزة انتظار المكالمات القادمة إذا اتصل بك شخص ما على تطبيق التراسل، أثناء وجودك بالفعل في مكالمة أخرى سواء صوتية أو مرئية، فستلقى إشعارًا بناءً على نوع المكالمة، وبمجرد تلقيه يمكنك اختيار الرد أو رفض المكالمة، ولن يؤدي ذلك إلى قطع المكالمة الجارية.