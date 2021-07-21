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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة ثاني أيام عيد الأضحى اليوم الأربعاء

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-7-2021، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.4 و2.75 جنيه، والبطاطس بين 2 إلى 5 جنيهات بتراجع بلغ نحو جنيها ونصف، والبصل 1.5 إلى 3.25 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة نحو بين 1.5 و4 جنيهات للكيلو بتراجع بلغ 1.5 جنيه، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 2.25 جنيه، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 5 ,10 جنيهات بارتفاع بلغ 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

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وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 4 جنيهات، والفلفل الألوان من 5 إلى 10 جنيها بتراجع نحو جنيهين، والملوخية 2 ,4 جنيهات بتراجع نص جنيه في الكيلو الواحد، والخيار الصوب 6 جنيهات، والخيار البلدي 2.5 و 5 جنيهات.


ووصلت أسعار البامية من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيه للكيلو، واللفت سجل جنيهين للكيلو بارتفاع بلع 1.75 جنيها، وورق العنب البلدي تراوح بين 9 و15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.


وسجل الكرنب "الواحد 3 كيلو" نحو 2.5 جنيه، والقرنبيط "الواحدة 2 كيلو" من سعر 3 إلى سعر 4 جنيهات، بروكلي سجل 5 جنيهات، والفجل الصيني سجل 3 جنيهات، 

وعن أسعار الفاكهة اليوم، فقد تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو بارتفاع 50 قرشا، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، سجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

 

والبلح السلمي تراوح بين 15 و25 جنيها، والبلح البارحي من 20 إلى 30 جنيها، البلح السيوي سجل 20 جنيها، والتين البرشومي تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 4.5 جنيه، والشمام 4 جنيهات.

وعن أسعار المانجو، تراوح سعر المانجو العويسي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيها، والمانجو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها.

وسجل المانجو الدبشة من 7 إلى 11 جنيها، والمانجو الصديقة 12 إلى 18 جنيها، والمانجو جولك 14 جنيها، والسنارة بـ 11 جنيها، والسكري من 10 إلى 16 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) إلى ما بين 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة ثاني أيام عيد الأضحى سعر الطماطم سعر الكوسة الفلفل الرومي البلدي أسعار البامية التفاح المصرى التفاح الأمريكي

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