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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالجلابية…أحمد حسن يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

احمد حسن
احمد حسن

نشر اللاعب السابق أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

 

وظهر أحمد حسن في الصورة بالجلابية بعد غياب فترة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وعلى صعيد آخر، أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي مرة أخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال الصقر:" لا أعتقد انه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي مرة أخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا".

 

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين، حوريا كوناكري كان لديه 14 لاعبا مصابا بكورونا، ولعب أمام بيراميدز، في الكونفدرالية".

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