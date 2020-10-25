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رياضة

أحمد حسن: الكاف يكيل بمكيالين .. واعتبار الرجاء منسحبا في هذه الحالة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:41 م
أحمد حسن
أحمد حسن
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محمد السعيد
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي مرة أخرى، بعدما تم تحديد موعده يوم 1 نوفمبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الصقر:" لا أعتقد انه لن يتم تأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي مرة أخرى، لو لم يصل إلى مصر لخوض اللقاء سيتم اعتباره منسحبا".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الافريقي يكيل بمكيالين، حوريا كوناكري كان لديه 14 لاعبا مصاب بكورونا، ولعب أمام بيراميدز، في الكونفدرالية".

وواصل: "الاتحاد الآسيوي قام بإقصاء نادي الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا رغم كل الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا".

وأكمل: "كورونا مستمر، ويجب أن يقوم كل نادٍ بتجهيز نفسه، وموضوع التأجيلات لن يستمر، وإلا ستكون كل البطولات مهددة".

وتابع: "الأهم أن يتأهل الزمالك ويتخطى الرجاء، وكلنا ندعم الناديين، للوصول إلى المباراة النهائية".

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