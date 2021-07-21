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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.

وشدد المحافظ على  التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

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وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين من إيقاف أعمال مخالفة بعمارة رقم ١٠ ص أ الشطر العاشر بالمعادي الجديدة وتم إزالة الأعمال في المهد .


كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم ٩ شارع محمد السيد هيبة من ش سلامة عفيفى الخرطه الجديدة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


وحذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من أن أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

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القاهرة مخالفات البناء عيد الأضحى المبارك الأضحى محافظ القاهرة

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