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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالاتهم بالعيد في الحديقة الدولية.. شاهد

صدى البلد

تفقد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحديقة الدولية منذ قليل للاطمئنان على توافر سبل الراحة والامان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما شارك المواطنين والأطفال احتفالاتهم بالعيد.


جاء ذلك ضمن جولته التفقدية في أول أيام عيد الأضحى بعد زيارة  دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة، حيث قدم محافظ القاهرة  التهنئة للأطفال بعيد الأضحى المبارك، وقام بتوزيع الهدايا وعيدية ولحوم الأضاحى.

محافظ القاهرة يتابع استعدادات الحدائق لاستقبال المواطنين في العيد.. شاهد


كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حديقة الفسطاط وشدد على  تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامات.

 

https://fb.watch/6Se7DPJMkf/

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شارك نوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى أجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية  خلال إقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء ومراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلٍ.


وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد.


ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة، مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين.

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القاهرة الحديقة الدولية عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

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