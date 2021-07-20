محافظ القاهرة يتابع استعدادات الحدائق لاستقبال المواطنين في العيد.. شاهد

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بحديقة الفسطاط لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية واستعدادات الحديقة لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك.



وأوضح اللواء خالد عبد العال أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة، وتخصيص الرقمين الساخنين 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.

وعلى مستوى التموين، وجه محافظ القاهرة بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر، وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها، والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على جميع منافذ البيع والمحلات.



وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.



وبالنسبة لهيئة النقل العام، أكد محافظ القاهرة على وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بجميع جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها، وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.



ولفت محافظ القاهرة إلى زيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها لمنع التكدس والزحام.



وأكد اللواء خالد عبد العال ضرورة توفير وحدات طوارئ بجميع جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها، وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.



وبالنسبة للصحة، أكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية، موزعة بجميع أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وجميع المستلزمات الطيية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.



وأكد الدكتور محمد شوقي توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وتوافر الأكسجين بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.



وقال مدير مديرية الشئون الصحية إنه تمت مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902 –0224823314).



أما على مستوى هيئة نظافة وتجميل القاهرة، فطالب المحافظ برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة مع تكثيف العمل الليلي.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.



وأكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تمت مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع، خاصة بالمناطق الأثرية والدينية، ومراجعة جميع البلاعات والتأكد من إغلاقها، ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.



وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم تخصيص ٤ فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

أما بالنسبة للحدائق، فأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق، والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للإسعافات الأولية.

من جانبه، أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، وتم التشديد علي العاملين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد، مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة إلى ورديات بالتناوب.

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام عيد الأضحى منعاً للذبح خارج المجازر، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.



وأكد محافظ القاهرة ضرورة تجهيز جميع المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى.

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