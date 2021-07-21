رسميا.. ريلمي تعلن عن سلسلة Realme GT Master Edition

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن أحدث إصداراتها من هاتفها الرائد Realme GT، وكعادتها تطلق الشركة الصينية إصدارات جديدة من هواتفها الرئيسية الأكثر تميزا، حيث يمكن للعلامة التجارية عرض تصميمات مختلفة مع تصميم متميز بشكل عام.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كلفت شركة ريلمي المصمم الصناعي الياباني الشهير Naoto Fukasawa مرة أخرى، لتصميم أحدث إصداراتها والتي تنطلق تحت عنوان Realme GT Master Edition و GT Master Exploration Edition.

ويأتي مصدر إلهام التصميم للجهازين الجديدين من حقائب ذات أنماط ممزقة مكتملة بجلد ناعم الملمس، إلى جانب إصدارات خلفية زجاجية تقليدية أكثر.





سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Master Explorer



يأتي إصدار ريلمي Realme GT Master Explorer Edition، مزود بشاشة منحنية بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

وحول الجزء الخلفي من الجهاز، يملك إصدار Explorer Edition من ريلمي، مستشعر رئيسي من نوع IMX766 من إنتاج شركة سوني، بدقة 50 ميجابكسل، بتقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition

ويتم تشغيل هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

و يحتوي إصدار ريلمي Explorer Edition، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها بواسطة شاحن خارق من نوع SuperDart.

يأتي إصدار Realme GT Master Explorer Edition، باللون الرمادي والمشمش، ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، مقابل سعر يبدأ من 432 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و700 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت، بينما يصل إصدار 12+ 256 جيجابايت، بسعر 478 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 400 جنيه مصري).

هاتف ريلمي GT Master Explorer Edition



سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Master Edition

يمتاز الإصدار العادي من ريلمي Master Edition، بشاشة مسطحة بقياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED ، تتميز بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

يقدم هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بكاميرات ماكرو واسعة الزوايا بدقة 8 و 2 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف ريلمي Realme GT Master Edition



ويعمل ريلمي Master Edition، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف Realme GT Master Edition، بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 2.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.



ويتوفر هاتف Realme GT Master Edition، في ثلاثة خيارات لونية هي الرمادي والأبيض والأزرق المتدرج والفضي، مقابل سعر يبدأ من 370 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف 700 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت، بينما يصل إصدار 8 + 256 جيجابايت، بسعر 400 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه)، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الأولى في الصين في 30 يوليو الجاري.