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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تغير المعادلة بإطلاق تابلت Realme Pad.. سعر ومواصفات

ريلمي تغير المعادلة
ريلمي تغير المعادلة مع إطلاق تابلت Realme Pad

يبدو أن شركة ريلمى الصينية ستغير المعادلة وستقوم بمنافسة شركات كبرى مثل سامسونج، حيث تعتزم الشركة إطلاق أول جهاز تابلت لها Realme Pad خلال الأسابيع المقبلة، بمواصفات قياسية وسعر مناسب أبرزها تقنية 5G وبطارية عملاقة 7000 مللى أمبير في الساعة.

 

وبحسب موقع The Times of India فإن جهاز التابلت Realme Pad سيعمل بنظام التشغيل أندرويد مثل أجهزة التابلت من سامسونج، مع تصميم ممتاز وحواف نحيفة للشاشة مع فتحة لقلم إلكتروني، وتدرج في اللون الرمادى حيث ستكون الحواف غامقة والجسم بلون رمادى فاتح. 

 

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مواصفات  جهاز تابلت ريلمي Realme Pad  القياسية 

 

وسيأتى جهاز تابلت ريلمي Realme Pad ، بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالي 10.4 بوصة ، وبدقة عرض FHD، ونسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، كما يبدوا أن هيكل الجهاز نفسه ربما يكون مصنوعاً من الألومنيوم، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح chiclet، وزر طاقة يعمل أيضاً كمستشعر للبصمة  تحت الشاشة، مع كاميرا سيلفى في أعلى الشاشة.


وسيعمل جهاز تابلت Realme Pad  من ريلمي، بمعالج من نوع Snapdragon 870  من شركة كوالكوم، معسعة ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت رام،  وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت ، مع نظام تشغيل أندرويد 11.


ويحتوى جهاز تابلت Realme Pad على بطارية عملاقة حوالي 7100 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع  USB-C ، ومقبس سماعة الرأس على الجانب الأيمن.


السعر المحتمل لجهاز تابلت Realme Pad 


ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز تابلت Realme Pad للمرة الأولى فى الهند نهاية شهر يوليو الحالي أو بداية شهر أغسطس، وسيتوفر بسعر يبدأ من 308  دولار أي ما يعادل حوالي 5000 جنية مصري.

 

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