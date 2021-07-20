ريلمي تغير المعادلة بإطلاق تابلت Realme Pad.. سعر ومواصفات

يبدو أن شركة ريلمى الصينية ستغير المعادلة وستقوم بمنافسة شركات كبرى مثل سامسونج، حيث تعتزم الشركة إطلاق أول جهاز تابلت لها Realme Pad خلال الأسابيع المقبلة، بمواصفات قياسية وسعر مناسب أبرزها تقنية 5G وبطارية عملاقة 7000 مللى أمبير في الساعة.

وبحسب موقع The Times of India فإن جهاز التابلت Realme Pad سيعمل بنظام التشغيل أندرويد مثل أجهزة التابلت من سامسونج، مع تصميم ممتاز وحواف نحيفة للشاشة مع فتحة لقلم إلكتروني، وتدرج في اللون الرمادى حيث ستكون الحواف غامقة والجسم بلون رمادى فاتح.

مواصفات جهاز تابلت ريلمي Realme Pad القياسية

وسيأتى جهاز تابلت ريلمي Realme Pad ، بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالي 10.4 بوصة ، وبدقة عرض FHD، ونسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، كما يبدوا أن هيكل الجهاز نفسه ربما يكون مصنوعاً من الألومنيوم، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح chiclet، وزر طاقة يعمل أيضاً كمستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا سيلفى في أعلى الشاشة.



وسيعمل جهاز تابلت Realme Pad من ريلمي، بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم، معسعة ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت ، مع نظام تشغيل أندرويد 11.



ويحتوى جهاز تابلت Realme Pad على بطارية عملاقة حوالي 7100 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع USB-C ، ومقبس سماعة الرأس على الجانب الأيمن.



السعر المحتمل لجهاز تابلت Realme Pad



ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز تابلت Realme Pad للمرة الأولى فى الهند نهاية شهر يوليو الحالي أو بداية شهر أغسطس، وسيتوفر بسعر يبدأ من 308 دولار أي ما يعادل حوالي 5000 جنية مصري.