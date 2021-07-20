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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعتزم إطلاق هاتف GT Explorer Master بإمكانات كبيرة وسعر مناسب

ريلمي تعتزم إطلاق
ريلمي تعتزم إطلاق هاتف GT Explorer Master بإمكانات كبيرة

تعتزم شركة ريلمي Realme الصينية، إطلاق هاتفها الذكي الجديد GT Explorer Master Edition، في 21 من الشهر الحالي، بمعالج قوى، وشاشة  ذات جودة فائقة، مع العديد من المواصفات العالية والسعر المنافس. 

 

ويأتى هاتف ريلمي الذكي GT Explorer Master Edition، بشاشة من نوع AMOLEDن بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وسرعة اللمس بمعدل 480 هرتز، وبمعدل سطوع 1100 شمعة، ويدعم تقنية الإعتام DC dimming للتحكم فى الإضاءة، كما يدعم تقنية HDR10+، مع حواف منحنية فائقة النحافه، وقارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

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وسيحتوي هاتف GT Explorer Master Edition، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيعمل هاتف GT Explorer Master Edition من ريلمي بمعالج Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت، "بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة 7 جيجا بايت"، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل بواجهة المستخدم UI 2.0، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

وسيحزم هاتف ريلمي الذكي GT Exporer Master Edition، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف الذكي تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.0، وتقنية GPS لتحديد المواقع، بالإضافة إلى شبكة اتصال الجيل الخامس 5G.

 

السعر المحتمل لهاتف GT Exporer Master Edition من ريلمي 

 

ومن المتوقع أن يأتي هاتف GT Exporer Master Edition، من ريلمي بسعر 470 دولار "أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري"

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