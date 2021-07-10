ريلمي تكشف عن تحفة جديدة من هواتفها الرائدة.. سعر ومواصفات

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد لإطلاق هواتف Realme X9 خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعدما تم اعتماد سلسلة الهواتف الرائدة من عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة TENAA و China 3C .



وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف Realme X9 ستشهد عددا من الترقيات والتحسينات الكبيرة للغاية، والتي ستجعلها تتميز عن هواتف Realme X7 التي تم إطلاقها العام الماضي.



وستأتي هواتف Realme X9 من ريلمي بشاشة من نوع AMOLED مع حواف رفيعة للغاية، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبقياس 6.43 بوصة، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هواتف Realme X9 من ريلمي كاميرا خلفية ثلاثية الأساسة ستكون بدقة 50 ميجابكسل من سوني بمستشعر IMX766 ، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Realme X9 Pro، بمعالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 870، وسيأتي مقترنا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

وستحتوى هواتف Realme X9 من ريلمي على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.



السعر المحتمل لهواتف Realme X9 من ريلمي



ومن المحتمل أن تتوفر هواتف Realme X9 من 390 إلى ما يصل لـ 470 دولار أمريكي أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري.