ريلمي تعلن الموعد الرسمي لهاتف Realme GT Master الرائد.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة ريلمي الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme GT Master الرائد الذى يأتي بمواصفات خارقة مع سعر مناسب، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.

وشارك نائب رئيس شركة ريلمي ورئيس التسويق العالمي ، Xu Qi Chase ، صورة لهاتف Realme GT Master Edition على موقع Weibo ويبو الصيني تظهر تصميم الهاتف.

وأظهرت الصورة ظهر هاتفRealme GT Master والذي يأتي بظهر مصنوع من الجلد، مع تصميم ثلاثي لكاميرا الهاتف مع فلاش على شكل حبة يقع بجوار المستشعر العلوي، مع منحنيات خلفية رمادية عند الحواف وعلامة ريلمي التجارية.

مواصفات هاتف Realme GT Master من ريلمي

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Realme GT Master سيأتي بنسختين مختلفتين في المواصفات ، حيث سيأتي بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي، بالإضافة إلى قارئ لبصمات الأصابع.



وسيعمل هاتف Realme GT Master Edition، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G، سيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Realme UI 2.0 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.



وسيقدم هاتف ريلمي Realme GT Master Edition القادم، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 180 ميجا بكسل، ومستشعرين بدقة 8 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

و سيحتوى هاتف ريلمي Realme GT Master Edition على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، و سيحتوى الهاتف على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، وسيأتي الهاتف بخيارين من الألوان هما الأبيض والأسود.

سعر هاتف Realme GT Master من ريلمي

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف ريلمي Realme GT Master Edition، حوالى 470 دولار أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنية مصري، وذلك لأصغر نسخة.

