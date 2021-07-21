حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

شارك حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش، جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق على صورة سيارته المتأثرة ببعض الخدوش والتكسير إثر الحادث، قائلا: “الحمد لله”.

من جانب آخر، نفى مصدر مسئول بنادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، دخول ناديه فى مفاوضات للتعاقد مع محمود جنش حارس مرمى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أن ناديه لم يفكر فى التعاقد مع جنش ولم يستقر حتى الآن على التدعيمات المنتظر إجراؤها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثاً عن موسم قوى يحقق طموحات النادى.

بينما أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة '' بحري '' ، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف الدردير في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :جنش حارس مرمى متميز ولا غنى عنه داخل صفوف الزمالك ، والحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه ، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية ، يقف عائقاً أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز .