عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

صدى البلد

شارك حارس مرمى نادي الزمالك محمود جنش، جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق على صورة سيارته المتأثرة ببعض الخدوش والتكسير إثر الحادث، قائلا: “الحمد لله”.

من جانب آخر، نفى مصدر مسئول بنادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، دخول ناديه فى مفاوضات للتعاقد مع محمود جنش حارس مرمى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أن ناديه لم يفكر فى التعاقد مع جنش ولم يستقر حتى الآن على التدعيمات المنتظر إجراؤها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثاً عن موسم قوى يحقق طموحات النادى.

 

بينما أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة '' بحري '' ،  وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف الدردير في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :جنش حارس مرمى متميز ولا غنى عنه داخل صفوف الزمالك ، والحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه ، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية ، يقف عائقاً أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز .

0c8a11cf-790e-439c-ab5e-dc90ac306377
0c8a11cf-790e-439c-ab5e-dc90ac306377
جنش أحبار الزمالك اليوم محمود جنش أخبار المشاهير على السوشيال ميديا الزمالك حارس مرمى الزمالك

ترشيحاتنا

قبرص تشكو تركيا بـ مجلس الأمن.. وهذا سبب النزاع

سلطنة عمان.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

ظهور أول حالة كورونا لخبير أجنبي ضمن البعثة المصرية

بعد إقالة وزير الصحة.. الرئيس التونسي يعلن تولي الجيش إدارة أزمة كورونا

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

تحرك عاجل لـ الجيش السوداني علي الحدود مع إثيوبيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ