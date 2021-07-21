عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. بينهم 3 أطفال|إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الفيوم

صزرة ارشيفية
صزرة ارشيفية

أصيب ثمانية أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق الفيوم القاهرة أثناء توجههم لقضاء إجازة العيد الأضحى المبارك باحدي محافظات الصعيد.


تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، والذي جاءت إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث  حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق المركز، إتجاه الواحات، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.


انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية لمكان الحادثة وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب السيارة بسبب انفجار أحدي عجلات السيارة بسبب درجة الحرارة واكد بإصابة كل من السيارة بإصابات مختلفة وهم «عبيدة ضياء حسين، 8 سنوات، سماح محمد سيد،31 سنة، أحمد أسامة فتحي، 32 سنة، أسامة أحمد أسامة، 40 سنة، محمد أحمد أسامة، 8 سنوات، ندى محمد السيد، 31 سنة، سما ضياء الدين حسين محمود، 10 سنوات، ضياء الدين حسين محمود، 35 سنة»،


وعلى الفور هرع 6 سيارات إسعاف بينهم 5 تابعين لمرفق إسعاف الفيوم، وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أكتوبر، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارة ونقلهم إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة ، وقامت إدارة المرور بارسال الونش التابع للإدارة لرفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات

 

 

إصابة 3 طلاب بانهيار عصبى في امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

اصابة ثمانيى اشخاص طريق الفيوم القاهرة ثانى ايام عيد الاضجى

ترشيحاتنا

حكم إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة لدعم معيشة الفقراء.. عالم بالأزهر يجيب

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

مراجعة لـ أهم أسئلة وقوانين فيزياء الثانوية العامة قبل عقد الامتحان السبت

أمين الفتوى: يجوز إخراج الزكاة والصدقات لمبادرة حياة كريمة

بـ حضور الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لـ البنك الأهلي

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ