بالأسماء.. بينهم 3 أطفال|إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الفيوم

أصيب ثمانية أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق الفيوم القاهرة أثناء توجههم لقضاء إجازة العيد الأضحى المبارك باحدي محافظات الصعيد.



تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، والذي جاءت إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي بنطاق المركز، إتجاه الواحات، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.



انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية لمكان الحادثة وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب السيارة بسبب انفجار أحدي عجلات السيارة بسبب درجة الحرارة واكد بإصابة كل من السيارة بإصابات مختلفة وهم «عبيدة ضياء حسين، 8 سنوات، سماح محمد سيد،31 سنة، أحمد أسامة فتحي، 32 سنة، أسامة أحمد أسامة، 40 سنة، محمد أحمد أسامة، 8 سنوات، ندى محمد السيد، 31 سنة، سما ضياء الدين حسين محمود، 10 سنوات، ضياء الدين حسين محمود، 35 سنة»،



وعلى الفور هرع 6 سيارات إسعاف بينهم 5 تابعين لمرفق إسعاف الفيوم، وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أكتوبر، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارة ونقلهم إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة ، وقامت إدارة المرور بارسال الونش التابع للإدارة لرفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات