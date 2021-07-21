لبنان يسجل 539 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة 552 ألفا و328 حالة

سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تقريرها اليوم بينهم 473 حالة لمقيمين و66 حالة لوافدين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 552 ألفا و328 حالة.

وأضافت الوزارة - في تقريرها اليومي - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7آلاف و888 وفاة منذ ظهور الفيروس.

وحول التلقيح ضد فيروس كورونا، حصل 664 شخصا على الجرعة الأولى أمس فيما حصل 912 شخصا على الجرعة الثانية.

