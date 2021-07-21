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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يسجل 539 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة 552 ألفا و328 حالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تقريرها اليوم بينهم 473 حالة لمقيمين و66 حالة لوافدين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 552 ألفا و328 حالة.
وأضافت الوزارة - في تقريرها اليومي - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7آلاف و888 وفاة منذ ظهور الفيروس.
وحول التلقيح ضد فيروس كورونا، حصل 664 شخصا على الجرعة الأولى أمس فيما حصل 912 شخصا على الجرعة الثانية.
 

لبنان إصابة جديدة كورونا التلقيح حالة وفاة

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