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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع كفر الشيخ

جانب من إزالة الإشغالات
جانب من إزالة الإشغالات والمخالفات

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات النهارية والليلية من رفع المخلفات، وأعمال نظافة، وحملات لرفع الإشغالات، وضبط عدد من مخالفات البناء، وإصلاح خطوط الطرد، ومقاومة الحشرات الطائرة، وتمهيد الطرق، وتوفير الأكسجين للمستشفيات، حرصا على سلامة المرضى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بتقسيم المحاسبين، بالدور الثاني عشر، موجها بمصادرة مواد البناء وإحالة للمخالف إلى النيابة المختصة، لمخالفته بالبناء دون ترخيص في المدينة، ومخالفا بذلك قرار رئيس الجمهورية بوقف جميع التراخيص المتعلقة بالبناء لحين الانتهاء من إجراءات التصالح لجميع المخالفين بالمدن.

 

جاء ذلك بمشاركة رجال الأجهزة الأمنية بقسم أول كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق، وهيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

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كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية ومدخل القرية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الوزارية، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق مدينة الرياض التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية وإزالة جميع المخالفات، والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، كما تفقد فهمي الوحدة الصحية بالقادسية، ووحده طب الأسرة بالمجد 55.


كما أشرف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال وحدة الملاريا بالإدارة الصحية، لأعمال رش الحشرات الطائرة الناموس والبعوض بشوارع المدينة للحد من انتشار الحشرات الناقلة لأمراض، وتابع القصف مستشفى الحامول المركزي، للتأكد من تواجد النوبتجية المسائية من أطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضي غرفة العناية والحضان وقسم الحجر الصحي مع التنبيه على حسن معاملة المترددين على قسم الاستقبال، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.


كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التنهدات المخالفة، والإعلانات غير المرخصة، وفض التجمعات وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال التجارية والحملات من حملات نظافة ورش الشوارع، واستقبال مجزر مطوبس لأضاحي الأهالي.


كما شهد مركز ومدينة بيلا، في ثاني أيام عيد الأضحى، تواجدًا مَيْدَانِيًّا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى المدينة وقراها، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات ومتابعة التعديات على أراضي الدولة، لظهور مركز ومدينة بيلا بالشكل اللائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تابع ساطور أعمال الرش والتطهير وتسوية الطرق بمدينة بيلا بقريتي إبشان والجرايدة وغيرهما.


وقاد وائل فرج رئيس، مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة بالمدينة تضمنت رفع المخلفات من شوارع المدينة، وتفريغ حاويات القمامة، متابعة أعمال الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً على استمرار الحملة الليلية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية، كما تابع أعمال تصليح وصيانة خط المياه الرئيسي بالشارع الرئيسي للقرية، كما تابع رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى، وتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بشباس عمير والمرازقة، ومسح وتمهيد مداخل القرية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية كما تم رفع جميع التراكمات من أماكنها.

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