عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول سعودي ينفي استخدام المملكة برامج تجسس على الاتصالات

السعودية
السعودية

نفى مصدر مسؤول، للتليفزيون السعودي، المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.

 

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

 

وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر مثل هذه الممارسات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل سمحت سرا لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح الحكومة السعودية

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت رغم المخاوف الدولية المتعلقة باستخدام السعودية برامج التجسس الإسرائيلية لضرب المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت: "مجموعة "NSO" الإسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي في 2018، لكن الحكومة الإسرائيلية شجعتها على مواصلة العمل مع المملكة، كما منحت الحكومة الإسرائيلية ترخيصا جديدا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات".

ونفى التليفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول كل هذه المزاعم.

السعودية الرياض إسرائيل تجسس برامج التجسس التلفزيون السعودي مجموعة NSO

موضوعات متعلقة

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

وضعه تحت الإقامة الجبرية.. سياسي إيطالي يقتل مهاجرا مغربيًا

بعد الاتفاق مع أمريكا.. ألمانيا تهدد روسيا بسبب أوكرانيا

في صدام جديد| فرنسا تتهم أردوغان بالاستفزاز بشأن تصريحاته عن قبرص

هل تقلب الموازين مع تركيا.. اليونان تبرم صفقة طائرات ضخمة مع فرنسا

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الخسائر تقدر بـ 400 مليون يورو.. فيضانات عنيفة تضرب هولندا

خطر جديد.. الهند تعلن عن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

ترشيحاتنا

بداية من 25 يوليو.. إجراء سعودي عاجل بشأن العمرة

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو..وغرامة 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

لماذا سمي مشعر منى بهذا الاسم ؟

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ