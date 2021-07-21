مسؤول سعودي ينفي استخدام المملكة برامج تجسس على الاتصالات

نفى مصدر مسؤول، للتليفزيون السعودي، المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات.

وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر مثل هذه الممارسات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل سمحت سرا لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح الحكومة السعودية

وأفادت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت رغم المخاوف الدولية المتعلقة باستخدام السعودية برامج التجسس الإسرائيلية لضرب المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت: "مجموعة "NSO" الإسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي في 2018، لكن الحكومة الإسرائيلية شجعتها على مواصلة العمل مع المملكة، كما منحت الحكومة الإسرائيلية ترخيصا جديدا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات".

ونفى التليفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول كل هذه المزاعم.