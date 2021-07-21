التشهير والسجن.. قرار عاجل من الجوازات السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن المديرية العامة للجوازات بالمملكة أصدرت قراراً إدارياً بحق سالم بن دخيل الله معيض الربيعي بالتشهير، والسجن لمدة (15) يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها (40,000) ريال، لنقله (4) أشخاص غير مصرّح لهم بالحج.

اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، تعمل على مدار الساعة على تطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

‏هيئة الجوازات السعودية في وقت سابق أصدرت نداء عاجلا للجميع بشأن مخالفي الإقامة داخل المملكة حيث قالت “تعاونك مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.



هيئة الجوازات السعودية قالت في رسالة عاجلة عبر “تويتر”، إنه ‏ بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة ‎"أبشر" الإلكترونية.



وطالبت هيئة الجوازات السعودية ‏بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.



وكانت هيئة الجوازات السعودية، شددت في وقت سابق على جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.