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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح ساحة الهناجر يستعد لانطلاق برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" غدا

صدى البلد

يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لانطلاق فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غد الخميس، وتستمر فعالياته حتى ١٦ سبتمبر المقبل .

 

وتفتتح فرقة "رضــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالى البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها "وردة يا بلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة"، وذلك فى الثامنة مساء فى الفترة من ٢٢ حتى ٣١ يوليو الجارى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت ١٨، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

 

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيها، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

إيناس عبد الدايم فيروس كورونا العرائس وزيرة الثقافة حفلات ساحة الهناجر مسرح

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