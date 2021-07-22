هكذا يمكنك التخلص من إشعارات واتساب المزعجة دون حذف التطبيق

يواصل عدد كبير من الأشخاص استخدام تطبيق واتساب WhatsApp، وبالرغم من الجدل الكبير المثار حول خصوصية الخدمة، إلا أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن في بعض الأحيان يشعر المرء في إغلاق تطبيق الدردشة العالمى بسبب الإشعارات المستمرة.



ولحسن الحظ، يمكن لمستخدمي واتساب اتباع بعض النصائح لإيقاف إشعارات التطبيق المزعجة دون الحاجة إلى حذفه، إليك كيفية التخلص من اشعارات تطبيق واتساب المزعجة على هواتف آيفون وأندرويد، بحسب ما ذكره موقع "india today".

تخصيص إشعارات واتساب على هواتف أندرويد:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات Settings الخاص بهاتفك الأندرويد.

الخطوة الثانية: انقر فوق خيار الاشعارات Notifications، ثم حدد إدارة الإشعارات أو إشعارات التطبيقات على حسب نوع جهازك.



الخطوة الثالثة: مرر لأسفل للعثور على تطبيق واتساب.

الخطوة الرابعة: يمكنك الاختيار بين 4 خيارات لعرض إشعارات واتساب على هاتفك الأندرويد وهي:

- إيقاف أو تشغيل عرض جميع إشعارات واتساب بالكامل.

- إيقاف تمكين شارات الإشعارات.

- تمكين الإشعارات المنبثقة وفقا لنظام تشغيل هاتفك.

- تمكين أو إيقاف إشعارات شاشة القفل.

الخطوة الخامسة: سيؤدي إيقاف أو تمكين أي من إشعارات تطبيق واتساب من منع ظهورها على شاشة هاتفك الأندرويد، وستعرض أيقونة التطبيق الرئيسية عدد الرسائل التي لم يتم قرائها يمكن الذهاب للتطبيق للتحقق من الرسائل الجديدة.



تخصيص إشعارات واتساب على هواتف آيفون:



الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.

الخطوة الثانية: انقر على الإعدادات الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار الاشعارات Notifications.

الخطوة الرابعة: قم بتعطيل خيار إظهار المعاينة Show Preview.