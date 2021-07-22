عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عاصي الحلاني يكشف خبايا ألبوم كل الفصول وأسرته تشاركه حفله

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

يحيي الفنان عاصي الحلاني حفلا اليوم مع شركة الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وستعرض الحفلة مجانا وحصريا على تطبيق فن بوكس، و تحمل السهرة عنوان "كل الفصول" سنشاهد فيها "ابو الوليد" كما لم نراه من قبل، ويشاركه في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الاغاني وشركاء النجاح في البومه الاخير "كل الفصول" ، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.


حلقة “كل الفصول" التي ستعرض حصريا على تطبيق فن بوكس هي من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتزامنا مع عرضها شدد اسالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على حرفية "روتانا" وتميزها الحالي  على صعيدي صناعة الموسيقى وإنتاج الاغاني والألبومات، وقيمة النجوم المتعاقدين معها،  واثني على التعاون الذي جمع بين روتانا وعاصي الحلاني.

"‏واني مارق".. عاصي الحلاني يشدو بأروع أغانيه في حفل الرياض بالسعودية

استعدادًا لحفل الليلة.. عاصي الحلاني يصل للعاصمة السعودية الرياض

حلقة كل الفصول ومكان تصويرها:

حلقة " كل الفصول"  تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى اخراجها وليد ناصيف،  وسيطل فيها الى جانب "ابو الوليد"، زوجته كوليت واولادة الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.


عاصي الحلاني في حلقته سيكشف لاول مرة خفايا البومه "كل الفصول" بين الرفاق والعائلة من خلال اسرار وحقائق حصرية على لسان اصحاب الاختصاص. كما تتضمن الحلقة عرض الحفل الخاص الذي تم بهذه المناسبة ومشاهد شيقة من الكواليس ترونها لاول مرة.

عاصي الحلاني الفنان عاصي الحلاني روتانا للصوتيات والمرئيات مزرعة عاصي الحلاني حلقة “كل الفصول كل الفصول

موضوعات متعلقة

اليوم.. مسرح ساحة الهناجر يستعد لانطلاق برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"

نصر محروس يطلب من متابعيه الدعاء للفنانة سوما : تعبانة جدا

غدا.. عرض "ديجافو" على مسرح الهناجر لمدة أسبوع| تفاصيل

غدا.. حفلان لفرقة مسار إجباري على مسرح الزمالك

أحمد المرسي يكشف كواليس مسرحية كوكو شانيل

قبل انطلاقها غدا.. بطلا مسرحية ألمظ وسي عبده يكشفان الكواليس لـ صدى البلد

هاني شاكر يحيي حفلا في دار الأوبرا في هذا الموعد.. تفاصيل

عروض المسرح في العيد .. الصندوق على "الطليعة" ونجوم من خشب في "العرائس"

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

رسميا .. أودي تلغي إنتاج طراز A1 العامل بالبنزين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ