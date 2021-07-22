اليوم.. عاصي الحلاني يكشف خبايا ألبوم كل الفصول وأسرته تشاركه حفله

يحيي الفنان عاصي الحلاني حفلا اليوم مع شركة الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وستعرض الحفلة مجانا وحصريا على تطبيق فن بوكس، و تحمل السهرة عنوان "كل الفصول" سنشاهد فيها "ابو الوليد" كما لم نراه من قبل، ويشاركه في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الاغاني وشركاء النجاح في البومه الاخير "كل الفصول" ، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.



حلقة “كل الفصول" التي ستعرض حصريا على تطبيق فن بوكس هي من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتزامنا مع عرضها شدد اسالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على حرفية "روتانا" وتميزها الحالي على صعيدي صناعة الموسيقى وإنتاج الاغاني والألبومات، وقيمة النجوم المتعاقدين معها، واثني على التعاون الذي جمع بين روتانا وعاصي الحلاني.

حلقة كل الفصول ومكان تصويرها:

حلقة " كل الفصول" تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى اخراجها وليد ناصيف، وسيطل فيها الى جانب "ابو الوليد"، زوجته كوليت واولادة الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.



عاصي الحلاني في حلقته سيكشف لاول مرة خفايا البومه "كل الفصول" بين الرفاق والعائلة من خلال اسرار وحقائق حصرية على لسان اصحاب الاختصاص. كما تتضمن الحلقة عرض الحفل الخاص الذي تم بهذه المناسبة ومشاهد شيقة من الكواليس ترونها لاول مرة.