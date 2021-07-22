عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد والقنوات الناقلة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

كشفت قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستنطلق اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجميع.

 وستكون مباراة مصر وإسبانيا في موعد صعب أن يتابعه الجميع، حيث من المتوقع أن يقل عدد المشاهدين للمباراة عن عددهم في وقت المساء، وسيعلق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف، أحد أفضل المعلقين المتواجدين في الوطن العربي في الوقت الحالي.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في الأولمبياد 


ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة  beIN SPORTS HD 7 عبر نايل سات تردد 12604

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623

عامودي  27500 2/3

منتخب مصر الأولمبي سيفتتح الأولمبياد بمباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الإسباني فيما سيواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثانية، والتي ستكون صعبة للغاية على منتخب الفراعنة قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة أستراليا، حيث من المتوقع أن يتحدد مصير المنتخب الوطني في تلك المباراة.

وكان المنتخب الوطني تأهل للأولمبياد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا اليوم  

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

معلق مباراة مصر وإسبانيا أولمبياد طوكيو 2020 مباراة مصر وإسبانيا رؤوف خليف تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا

ترشيحاتنا

السفارة المصرية تعرب عن أسفها بشأن حريق كنيسة ماري جرجس بكندا

الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

رسميا .. أودي تلغي إنتاج طراز A1 العامل بالبنزين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ