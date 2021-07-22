موعد مباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد والقنوات الناقلة

كشفت قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستنطلق اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها الجميع.

وستكون مباراة مصر وإسبانيا في موعد صعب أن يتابعه الجميع، حيث من المتوقع أن يقل عدد المشاهدين للمباراة عن عددهم في وقت المساء، وسيعلق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف، أحد أفضل المعلقين المتواجدين في الوطن العربي في الوقت الحالي.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في الأولمبياد



ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 7 عبر نايل سات تردد 12604

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623

عامودي 27500 2/3

منتخب مصر الأولمبي سيفتتح الأولمبياد بمباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الإسباني فيما سيواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثانية، والتي ستكون صعبة للغاية على منتخب الفراعنة قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة أستراليا، حيث من المتوقع أن يتحدد مصير المنتخب الوطني في تلك المباراة.

وكان المنتخب الوطني تأهل للأولمبياد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا اليوم

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

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