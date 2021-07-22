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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. استعداد شواطئ مدينة رأس البر للمواطنين خلال أيام العيد

وليد الشهاوي ، المشرف
وليد الشهاوي ، المشرف العام على الشواطئ بمدينة رأس البر

قال وليد الشهاوي ، المشرف العام على الشواطيء بمدينة رأس البر ، إنه تم الاستعداد المبكر لتجهيز الشواطيء ، من قبل أيام عيد الأضحى المبارك ، بناء على تعليمات الدكتورة ، منال عوض ، محافظ دمياط .

وأضاف وليد الشهاوي ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ،  تم تكثيف خدمات النظافة العامة للشواطئ من خلال العمل المستمر على مدار 24 ساعة ، ومن خلال 3 فترات عمل .

ولفت إلى أن هناك تكثيف لحملات الإنقاذ على الشواطيء ، من خلال لانشات ودرجات مائية موزعة بطول الشاطئ ، وخيم لتجميع الأطفال الضالين ، وعربات إسعاف  .

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .

درجات الحرارة 

 

طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27

نسب الرطوبة 
 


أما عن نسب الرطوبة خلال طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
 

مدينة راس البر برنامج هذا الصباح شواطيء عيد الأضحى اخبار التوك شو

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