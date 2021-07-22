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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: إزالة آثار البقعة الزيتية على شاطئ بورسعيد وتداول 21 سفينة

صدى البلد

أعلن  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  خلال جولتة  في ساعة مبكرة من صباح اليوم علي شاطي بورسعيد عن انتهاء من إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطي أمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة مؤكدا عودة الشاطي الي صورته الطبيعية. 


وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه فور تلقي البلاغ قامت المحافظة  بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطي علي امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة  ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكورة. 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث  والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما علي آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطي في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد. 

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وفى سياق متصل خلال جولته الصباحية على شاطىء بورسعيد ، اليوم الخميس ، التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بعدد من المصطافين و رواد شاطىء بورسعيد من أبناء المحافظة وزوارها ، وذلك خلال تفقده للشاطىء لمتابعة أعمال إزالة البقع الزيتية على شاطىء بورسعيد التي تم الانتهاء منها تماما .

ورحب "محافظ بورسعيد " بالزائرين من أبناء المحافظات الأخرى ، مؤكدا أن شاطىء بورسعيد يعد من أجمل الشواطىء و أن بورسعيد تمتلك مختلف المقومات السياحية والجمالية التى تحقق أفضل مستوى ترفيهى للزائرين .

كما وجه "المحافظ " زائرى بورسعيد للاستمتاع بمختلف المناطق السياحية والحضارية الأخرى بالمحافظة ، لافتا أن بورسعيد حققت خلال الفترة الأخيرة تطورآ كبيرآ فى المجال السياحى لتقديم خدمات مميزة لزوار المحافظة ، مشيرآ إلى أهمية زيارة الأسواق الجديدة وحديقة فريال و غيرها ، للاستمتاع بكافة المعالم الحضارية بمدينة بورسعيد

وفى سياق اخر  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة حاويات  وخروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة . 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بورسعيد هيئة قناة السويس قناة السويس محافظ بورسعيد وزارة الصحة القوات المسلحة اللواء عادل الغضبان وزارة البيئة

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