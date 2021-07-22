البحرين.. رئيس مجلس الشورى يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، برسالة تهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة.

كما بعث رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمصر حيث أعرب خلالهما عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة.

كما أشاد المسؤول البحريني بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسفر المصري بمملكة البحرين ياسر محمد شعبان.