التعليم : حوافز مادية مميزة للفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيحصلوا على حوافز مادية عديدة و مميزة مرتبطة بالاداء.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أن العمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية بيئته تقوم على التطوير المستمر والشامل ، مشيرة إلى أن الفائزين بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيحظوا بتدريب قني مستمر وعالي الجودة على مستوى دولي على ايدي خبراء معتمدين .

كما قالت وزارة التربية والتعليم أن العمل بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد فرصة للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز

ويشترط ألا يزيد عمر المتقدم لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن 50 عام بأكتوبر 2021 ، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والادارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة ، ويتاح التقديم لوظائف معمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني ، ويتاح hلتعامل مع الناجحين في اختبارات التقديم بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها ، وفي حالة الاشارة إلى شهادات علمية او شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه ااوراق من جهاتها الرسمية ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني

وعلى المتقدمين لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم حتى غدا السبت على الرابط التالي :

http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد من الآن للعام الدراسي الجديد 2021/2022 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على سبل التدريس الحديثة التي تطبق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقوم على نظام الجدارات وتهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين بشكل كلي لسوق العمل.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تعلن عن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ7 محافظات مختلفة، مؤكدًا علي ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين، ليتم قبولهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد عناوين مدارس أشهر التكنولوجيا التطبيقية في مصر :

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

كفور الرمل، قويسنا، محافظة المنوفية

تقدم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا .

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة

مدينة بدر بجوار جهاز المدينة في محافظة القاهرة

وهي مدرسة تدرس تخصصات الميكاترونيات

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

في القاهرة الجديدة- التجمع الثالث- المحلية السابعة

تخصصات المدرسة : تبريد وتكييف ..تشطيبات ودهانات .. كهرباء .. نجارة.. شبكات

مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

رابعة العدوية، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬

وتقوم بتدريس تخصصات: تشغيل مطاعم

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

إسبيكو - ملف الكافيتريا - مدينة السلام ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة

وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

منقطة عين حلوان، داخل مصنع 99 الحربي، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (التبريد والتكييف، التركيبات الكهربية، معدات كهربية، إلكترونيات، تخصص الحاسبات، نجارة الأثاث، سباكة ومعاملات حرارية، تشكيل ولحام، الصيانة الميكانيكية، تشغيل المعادن).

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام

مدينة السلام الكيلو 3، القاهرة بلبيس الصحراوي، بجانب استاد السلام، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة الشرقية، مدينة الصالحية الجديدة، بجوار محطة المياه

تدرس تخصصات: تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

بديرب نجم بمحافظة الشرقية

و تدرس المدرسة تخصصات مكونات قطاع الطاقة (الكابلات والمحولات)، والإلكترونيات الصناعية، والأعمال الميكانيكية والصيانة والإصلاح، وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة، وإنتاج الصلب، والخدمات

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة

في الحي الصناعي بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وتتخصص بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

بمحافظة بورسعيد

تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان .

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

في حي الاسمرات في الاباجية قسم الخليفة بالمقطم محافظة القاهرة.

وتتخصص المدرسة بمجال إصلاح وصيانة السيارات.

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

برج العرب بمحافظة الإسكندرية

تخصص المدرسة بمجال إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

مدرستي غبور 1 وغبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

بمدينتي 15 مايو و6 أكتوبر

تتخصص المدرسة بمجال صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة القاهرة، 3 شارع مقاتلى رمضان أمام الثانوية الجوية بجوار الباب الخلفى للنادي الأهلي، منطقة مدينة نصر

وتقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية ، والماكياج والتنكر والأقنعة ، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس ، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية ، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية ، والمنتجات الورقية .

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

القاهرة - المقطم - حي الأسمرات داخل منطقة تحيا مصر رقم 4.

تدرس تخصصات: تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)

مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقع المدرسة في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة

تدرس تخصصات: تكنولوجيا المعلومات IT

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية، بجانب الحديقة الدولية، في منقطة مدينة نصر، في محافظة القاهرة.

وتتيح الدراسة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

السبع عمارات، مصر الجديدة - محافظة القاهرة

تقوم بتدريس تخصصات: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية ،الفنون الرقمية