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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يوجه 3 تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل استئناف الامتحانات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه يناشد طلاب الثانوية العامة بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021 منعا للاصابة بفيروس كورونا.

حيث نشر وزير  التربية والتعليم عدة ارشادات ونصائح وتنبيهات صادرة عن وزارة الصحة لطلاب الثانوية العامة 2021 تمثلت فيما يلي :
- غادر المدرسة على الفور بعد الامتحان
- تجنب التجمعات والمحادثات مع الاصدقاء
- إلتزم بتعليمات المدرسة منعا للتزاحم عند الابواب

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وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بلا أخطاء ومفيش أسئلة بإجابتين

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وزير التعليم ينفي إعادة تصحيح امتحان كيمياء الثانوية العامة|ويؤكد: مفيش أخطاء

ومن المقرر استئناف امتحانات الثانوية العامة 2021 مرة اخرى ، ابتداءً من غد السبت 24 يوليو 2021 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي الامتحانات في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).


الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).


الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

أما عن طلاب الشعبة الادبية فسوف يستأنفوا امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :


الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).


الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

 

ويستأنف طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية : 


الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).


الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.


الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

 

 

كما يستأنف طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين امتحانات الثانوية العامة وفقا للمواعيد التالية :


الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا  لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.


الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.


الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.

وزير التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 الامتحانات

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