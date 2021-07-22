ريهام سعيد تكشف لصدى البلد كواليس قرار اعتزالها.. خاص

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن قرار الاعتزال جاء متأخرا للغاية؛ مضيفة أنها كانت تفكر في الاعتزال منذ سنوات طويلة.

كواليس اعتزال ريهام سعيد

وأضافت سعيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "كنت سأعتزل وأنا في أعلى قمتي، وكنت محققة أعلى مشاهدة، مشيرة إلى أنها الشهر الماضي حصدت 40 مليون مشاهدة، وأنها ترى هذه المشاهدات فاقت التوقعات.

وتابعت: "فضلنا في القمة 10 سنوات رقم واحد على الوطن العربي، وصنفنا السابع على العالم كبرنامج عربي، وأنا قدمت كل اللي قدرت أقدمه".

وأكدت: "أن شغل الإعلام فيه استرس وخصوصًا لما يكون عليك مشاهدة عالية عمرك، ماهترضي أذواق كل الناس في اللي بتقدموا، عشان كدا فيه ضغط طول الوقت وأنا حقيقي من ساعة ما اكتشفت إني مريضه بالسكر وعندي مشاكل تانيه وكل دا، نتيجه الاستريس فقرارت اتفرغ للتمثيل".

وأشارت ريهام إلى أن في مواقع كاتبة إني هرجع التمثيل؛ أنا في الحقيقة لم أترك التمثيل، مضيفة أنها توقفت عن التمثيل لمدة عام واحد في 2015.

واختتمت سعيد حديثها قائلة: أنا لسه مخلصة مسلسل "وادي الجن" جزئين اتعرض جزء ولسه هيتم عرض الجزء التاني مؤكدة أنها تشارك في مسلسل "السيدة زينب" من إخراج أستاذ محمد، وإنتاج أستاذ ممدوح شاهين وبطولة ناس كتير اووي منهم؛ الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد وفيق، أستاذ أشرف عبد الغفور ناس كتير اوي فأنا ولا محتاجه أمثل.

ريهام سعيد تعلن انتهاء تعاقدها مع قناة النهار:

في أول تعليق لها بعد حلقة اليوتيوبر أم نور، كشفت الإعلامية ريهام سعيد في تصريح لصدى البلد عن سبب عدم عرض برنامجها " صبايا الخير" خلال هذه الأيام على قناة النهار.

وقالت ريهام سعيد :" عقدى انتهي مع قناة النهار، والبرنامج لم يتم إيقافه أو يتسبب في أي مشاكل ".

وتابعت :" حققت نسب مشاهدات عالية خلال الموسم الحالي و هناك حلقات تعدت ملايين المشاهدات ، وراضية تماما عن هذه الفترة ".

ريهام سعيد تعتزل الإعلام:

أعلنت ريهام سعيد عبر حسابها اعتزال الاعلام حيث كتبت: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015؛ لأني حسيت إن صاحب بالين كداب، وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة، عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني، وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل".

وأضافت ريهام سعيد: «كنت عارفة إني عشان أخد مكان كممثلة؛ لازم أسيب الإعلام، زي- مع حفظ الألقاب- داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني" وغيرهن، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وكانت قد وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام ”.



وكتبت ريهام سعيد، تعليقا على الصورة: "الصحة بجد اهم من اي حاجة.. اوعي تحرق في اعصابك عشان ناس ماتستاهلش واوعي تضيع كل وقتك في الشغل لو الصحة راحت ولا حاجة وولا حد هاينفعك.

وأضافت ريهام سعيد: "اد ايه بندم اني اهملت في صحتي عشان شغلي.. ربنا يشفي كل مريض.. ولكل واحد ظلمني وتسبب اني زعلت بجد انا مش مسامحاك ومختصماك يوم القيامة".