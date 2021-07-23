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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 حارات في كل اتجاه.. ما لا تعرفه عن محور ترسا قبل أيام من تشغيله

محور ترسا
محور ترسا

تكثف محافظة الجيزة من اعمالها للانتهاء من تنفيذ محور ترسا والذي تم تغيير اسمه إلى محور محمد أنور السادات، لافتتاح المحور رسميا لتسهيل الحركة المرورية داخل الجيزة، بعدما أصبح المحور بديلا لشارع الهرم.

وأكدت مصادر في محافظة الجيزة أنه من المنتظر انتهاء الأعمال بالمحور وافتتاحه امام حركة مرور السيارات خلال أيام.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أهمية محور ترسا باعتبار أحد أهم مشروعات الطرق ولبمحلور الرئيسية التي تشهدها محافظة الجيزة خلال تلك الأيام.


يعد محور ترسا أهم المحاور المرورية التي تشهدها محافظة الجيزة خلال تلك الفترة باعتباره محورا موازيا لشارع الهرم والذي يشهد أعمال انشاء خط مترو الأنفاق. 

وتأتي أهمية محور ترسا في أنه محور مواز لشارعى الهرم وفيصل، ويساعد على تخفيف الازدحام المرورى فى محافظة الجيزة بشكل عام، وكذا يخفف الازدحام المرورى من وإلى المتحف المصرى الكبير وكذا فى شارع الهرم خاصة مع الأعمال الجارية هناك لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

محور موازي لشارعي الهرم وفيصل 

و يبلغ طول محور ترسا 2 كم، ينقسم إلى كوبرى علوى بطول واحد كيلو متر به 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون الكوبرى من 29 قاعدة خرسانية و29 عمودا خرسانيا و154 كمرة سابقة الصب، وكيلو طرق سطحية، ويربط بين محور المنصورية حتى شارع ترسا مرروا بشارع اللبينى وشارع محور المريوطية. 
 
وبالنسبة للقطاع العرضى، من أول محور المنصورية وحتى مطلع الكوبرى، توجد 5حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض 33 مترا، وبالنسبة للقطاع العرضى من أول مطلع الكوبرى حتى نهاية التطوير توجد 3 حارات مرورية للكوبرى و2 حارة مرورية سطحيا، ويتوسط الحارتين جزيرة بعرض 1.5 متر وأرصفة جانبية 1.5.
 
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع محور محمد أنور السادات –ترسا سابقا- نحو 100 مليون جنيه، وبطول 800 متر في اتجاهين، وتمتد أعماله من من تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات العمودي على شارع الهرم حتى كوبري الطالبية.

محور ترسا محافظة الجيزة الجيزة شارع الهرم محمد انور السادات المحاور المروريه محور محمد أنور السادات

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