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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة تحول بطل مسلسل 13 Reasons Why لامرأة.. صور وفيديو

تومي دورفمان
تومي دورفمان

أعلن الممثل الأمريكي تومي دورفمان بطل سلسلة 13 Reasons Why الشهيرة تحوله الكامل لامرأة، بعد إجراء العمليات والإجراءات الطبية اللازمة. 

قصة تحول تومي دورفمان

قدم تومي دورفمان في مقابلة مع التايم نفسه على أنه امرأة متحولة لكنه احتفظ باسمه، وقرر الظهور في الأعمال المقبلة له في أدوار نسائية بعدما كان يظهر في الأعمال الفنية كرجل مغاير الجنس. 

وأوضح تومي دورفمان الذي أصبح سيدة يشار لها بصيغة المؤنث الآن، أنها تعيش بكينونة وهيئة امرأة منذ حوالي عام، لكنها لم تفكر في الخروج إلى الأماكن العامة طوال الفترة الماضية منتظرة اللحظة المناسبة لتقديم نفسها كامرأة إلى العالم. 

واعتبرت تومي دورفمان التي تبلغ من العمر 29 عاما، مقابلة التايم التي التقطت فيها بعض الصور والفيديوهات بمثابة إعلان رسمي عن كينونتها الجديدة، وتوضيح إلى الجميع بأنها امرأة متحولة يشار لها بضمير "هي". 

تومي دورفمان بعد التحول

وتحدثت بطلة سلسلة 13 Reasons Why التي كانت تلعب دور رايان شيفر صديق البطلة التي انتحرت وتركت الجميع في أزمة من خلفها، حول حياة التحول والقلق وعدم الاحساس بالأمان التي كانت تنتابها طوال الفترة الماضية، وخوفها من نظرة المجتمع لها. 

وعن الاحتفاظ باسمها، قالت تومي دورفمان إنها تحب اسمها الذي أطلق عليها تكريما لقريب لها توفي وهي صغيرة، ولا ترغب في تغييره بل ستمنحه تفاصيل حياتية جديدة. 

وأوضحت تومي دورفمان أنها فخورة بما كانت عليه طوال السنوات الماضية، خاصة أنها كانت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لجذب الاهتمام إلى مشكلات مجتمع الميم والمتحولون جنسيا ومثلي الجنس. 

تومي دورفمان 

تدور قصة مسلسل عن  13 Reasons Why كلاي جينسن مراهق يعود إلى منزله ليجد صندوقًا غامضًا مُعنوَّنًا باسمه أمام عتبة المنزل، يكتشف كلاي أن ما بداخل الصندوق مجموعة من شرائط الكاسيت المُسجلّة بواسطة زميلته وحبيبته السابقة (هانا بيكر)، والتي انتحرت منذ أسبوعين، وفي تلك الشرائط تكشف هانا عن قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص التي ساهمت في اتخاذها قرار إنهاء حياتها.
المسلسل من إعداد بريان يوركي مأخوذ عن كتاب لـ "جاي آشر" وبطولة ديلان مينيتي، وكاثرين لانجفورد، وكريستيان نافارو، وآليشا بو، وبراندون فلين، وجاستين برينتايس.

13 Reasons Why توني دورفمان بطل مسلسل 13 Reasons Why هانا بيكر التحول الجنسي

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