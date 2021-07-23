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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 23-7- 2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 23 -7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 2.25  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 5 جنيهات للكيلو

الكوسة 4  جنيهات

فاصوليا تسجل 10  جنيهات للكيلو

الباذنجان ب4 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ4 جنيهات للكيلو

الملوخية بـ 4  جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

كانتالوب بـ 6 جنيها

الخوخ 20 جنيه
العنب 9جنيهات
البرتقال 4   جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 23-7-2021

 

ينشر موقع "صدى البلد " سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 يوليو2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم
وسجل سعر الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك ( عودة، HSBC، الأهلى المتحد ) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى( مصرف ابوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول) 4.10 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (تنمية الصادرات ، الأستثمار العربى أبوظبي) 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (التنمية الصناعية ، قطر الوطني QNB)نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

 

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