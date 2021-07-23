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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق مبتكرة تساعدك على خسارة الوزن أثناء النوم

طرق مبتكرة تساعدك
طرق مبتكرة تساعدك على خسارة الوزن أثناء النوم

يمكن أن يكون خسارة الوزن  الزائد أمرًا صعبًا بالأخص منذ بداية جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت العديد على الجلوس في المنازل وعدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

 

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق سهلة للمساعدتهم في خسارة الوزن   الزائد و الحصول على قوام رشيق و ممشوق ، ُيعد التركيز على نظام غذائي صحي وروتين تمارين منتظم أمرًا أساسيًا ، ولكن هناك بعض التغييرات الإستراتيجية التي يمكنك إجراؤها لتحسين النوم من أجل حرق الدهون وخسارة الوزن  الزائد.

 

طرق غير تقليدية  تساعدك على خسارة الوزن أثناء النوم

 

كشف موقع eatthis، عن بعض العادات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و يمكن أنى تساعدهم في  خسارة الوزن أثناء النوم ... 

 

-التكيف يخلصك من دهون البطن 

تشير دراسة جديدة مذهلة نُشرت في مجلة Diabetes إلى أن مجرد تفجير مكيف الهواء أو خفض الحرارة في الشتاء قد يساعدنا في مهاجمة دهون البطن أثناء النوم. 

تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية مخازننا للدهون البنية - فالدهون تبقيك دافئًا من خلال مساعدتك على حرق الدهون المخزنة في بطنك.

 

- تناول وجبات صغيرة قبل النوم 

عندما تأكل وجبة كبيرة قبل النوم ، فإن جسمك يعمل على هضمها لوقت طويل في الليل  وإذا كان جسمك لا يزال منتعشًا ، فأنت كذلك. كلما نمت لاحقًا ، كلما قلت الراحة التي ستحصل عليها ، وستستيقظ وأنت تشعر بالدوار ومن المرجح أن تصل إلى العناصر كثيفة السعرات الحرارية.

بدلًا من تناول وجبة الوحوش على العشاء ، حاول أن تحافظ على حصصها تقريبًا مثل وجبة الإفطار والغداء ، خاصة إذا كنت تتناول العشاء في الجانب الأخير، تقول إيزابيل سميث ، MS ، RD ، CDN: "تريد أن تأكل وجبتك الأخيرة على الأقل ساعة أو ساعتين قبل الذهاب إلى الفراش"

 

-غلق الضوء

إن التعرض للضوء في الليل لا يعيق فقط فرصك في الحصول على نوم جيد ليلاً ، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة،  كان الأشخاص الذين ينامون في الغرف المظلمة أقل عرضة للسمنة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأولئك الذين ينامون في الغرف المضيئة.

 

-جرب مخفوق البروتين

وفقًا لدراسة واحدة من جامعة ولاية فلوريدا،  وجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا وجبة خفيفة في المساء تحتوي على 30 جرامًا من البروتين لديهم معدل الأيض أثناء النوم أعلى في صباح اليوم التالي منه عند تناول أي شيء،  يعتبر البروتين أكثر توليدًا للحرارة من الكربوهيدرات أو الدهون ، مما يعني أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عند هضمه.

 

-ترك الأجهزة الإلكترونية خارج غرفة النوم 

تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في غرفة النوم ، تزداد نسبة السمنة التي نحصل عليها  خاصة بين الأطفال، وجدت دراسة في مجلة Pediatric Obesity أن الأطفال الذين يستمتعون بالوهج الليلي للتلفاز أو الكمبيوتر لا يحصلون على قسط كافٍ من الراحة ويعانون من عادات نمط الحياة السيئة.

وجد الباحثون أن الطلاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز إلكتروني واحد كانوا أكثر عرضة 1.47 مرة لزيادة الوزن مثل الأطفال الذين ليس لديهم أجهزة في غرفة النوم، زاد ذلك إلى 2.57 مرة للأطفال الذين لديهم ثلاثة أجهزة.

 

 

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