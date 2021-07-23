سيدة تبكي وتقبل ضريح جمال عبد الناصر: في حياتك ومماتك جوه قلوبنا

في ذكري ال ٦٩ لذكري ثورة ٢٣ يوليو، حرص المصريون اليوم الجمعة، الموافق ٢٣ من يوليو الجاري، علي زيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمسجد كوبري القبة الخيري بمحافظة القاهرة.

ولكن برزت من ضمن الحضور، سيدة في الستين من عمرها، حضرت بملابس سوداء اللون، تحمل في يدها صور لكل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكية ومتأثرة علي رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.

وسقطت السيدة فاطمة باكية بالدموع أمام ضريح الراحل جمال عبد الناصر، تقبل الضريح بالقبلات وتعبر عن حبها للزعيم، وتعلو بصوتها "في حياتك ومماتك جوه قلوبنا يا ريس، انت في قلوبنا وعمرك ما هتتنسي".

وحرصت السيدة فاطمة علي توزيع بعض الحلويات علي كل الحضور، لاحياء ذكري ثورة ٢٣ يوليو ورحيل الزعيم جمال عبد الناصر، من داخل مسجد كوبري القبة.

وحرص المصريون من جميع الفئات علي الالتفاف حول ضريح الراحل الزعيم جمال عبد الناصر، يتلون علي روحه الراحلة سورة الفاتحة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ووقف المصريون أمام الضريح رافعين صور الزعيم جمال عبد الناصر، ممسكين في يدهم الزهور والورود يضعونها فوق الضريح.

وعادة ما يتوافد المواطنون على ضريح الراحل جمال عبد الناصر 3 مرات كل عام، في 15 يناير ذكرى ميلاده، و23 يوليو ذكرى الثورة، و28 سبتمبر ذكرى رحيله.