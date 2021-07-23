سيدة الفجر تبدأ أول لياليها بالعيد على الطليعة.. صور

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى سيدة الفجر، أول أمس الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

العرض، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين، وسط اقبال جماهيري في إطار الاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية .

مسرحية سيدة الفجر يستمر عرضها طوال أيام العيد على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء.

فريق عمل سيدة الفجر:



تدور أحداث مسرحية سيدة الفجر في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.



"سيدة الفجر" بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق.

مسرحية سيدة الفجر موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، العرض من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا ، و من إخراج أسامة رؤوف