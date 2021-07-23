نشرة أخبار العالم: السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبا لفيضان محتمل.. سقوط طائرة تابعة للجيش الإثيوبي في باكول.. والعراق يتوقع الوصول لاتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية اليوم

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

السعودية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون

أفادت صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الأمنية السعودية تمكنت من إحباط عملية محاولة تهريب نحو 2.1 مليون حبة من الكبتاجون، كانت مخبأة داخل شحنة من الطماطم المصبرة عبر منفذ الحديثة شمالي المملكة العربية السعودية.

وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، أنه وردت إرسالية عبر المنفذ وهي عبارة عن كراتين من معجون الطماطم، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب معجون الطماطم، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها.

وأضافت الهيئة: "أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".

وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، ومن ذلك استغلالهم لأيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تمرير هذه الممنوعات.

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.

وأهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة تحسبا لمواجهة فيضان محتمل.

وناشدت المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام.

تونس.. اعتداء على طبيب داخل مستشفى يشعل غضب مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

نشر مدير مستشفى في تونس فيديو سجلته كاميرا المراقبة يوثق اعتداء بالضرب الشديد على أحد الأطباء داخل المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام فقد وثق الفيديو الذي نشره إبراهيم الضوافلي، مدير مستشفى الياسمينات بمحافظة بن عروس شمال البلاد، الاعتداء بالعنف الشديد على طبيب في المستشفى يدعى عيسى الدراجي ومحاولة دهس آخر بالمستشفى.

وتعود تفاصيل الحادثة الى أن مواطنا حل بالمستشفى برفقة والدته التي كانت متوفاة، ورغم ذلك حاول الأطباء إنعاشها، وعند إبلاغ ابنها عمد إلى الاعتداء على طبيب.

ولم يكن المعتدي بمفرده وحاول الفرار عن طريق سيارة كانت بانتظاره في المستشفى بعد إعلام قوات الأمن وعند محاولة الهرب حاول دهس طبيب آخر.

وأكد مدير مستشفى الياسمينات ببن عروس أنه تم إيقاف المعتدي بعد تدخل الأمن، متابعا أنه تقدم بشكوى لمركز الأمن وقدم الفيديو الذي يوثق عملية الاعتداء.

الحرب أهلكت نصف مليون.. الصين: نرفض التدخل الغاشم في سوريا ونبحث عن حل سياسي

كشف مستشار دولة الصين وزير الخارجية وانج يي عن الهدف من زيارته إلى سوريا بعد 12 عاما من الزيارة الأولى، مؤكدا أنها جاءت لبعث رسالة واضحة مفادها بأن الصين تدعم جهود سوريا حكومة وشعبا في صيانة سيادتها واستقلالها وكرامتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي وسياسة القوة.

وقال وزير الخارجية الصيني، في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية عقب جولته إلى الشرق الأوسط والتي شملت مصر وسوريا والجزائر “التقيت بالرئيس بشار الأسد ونظيري فيصل المقداد، وطرحت المبادرة الصينية، ذات النقاط الأربع لحل المسألة السورية التي تؤكد على عدم انتهاك مبدأ السيادة والاستقلال وعدم التريث في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وعدم التراخي في مكافحة الإرهاب وعدم الانحراف عن مسار التسامح والمصالحة، مما لاقى تفهما ودعما من سورية والدول الأخرى في المنطقة”.

وأضاف وانج يي، يصادف العام الجاري الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية، وعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، ظل الشعب السوري يقف في الجبهة الأمامية الأولى لمكافحة القوى الإرهابية الدولية وقدم تضحيات جسيمة في هذا الصدد، فيجب أن يكون ذلك محل الاعتراف والتقدير من قبل المجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن الإرهاب عدو مشترك للبشرية، ولا يجوز إطلاقا ممارسة المعايير المزدوجة في مكافحته، وإلا، سنجد أن الآخرين سيتضررون من هذه الممارسة وسيتضرر منها من مارسها.

أول تعليق من المرشد الإيراني على احتجاجات المياه في خوزستان

علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، على الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة خوزستان، بسبب أزمة شح المياه.

وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية: “لو تم الاهتمام بمسألة المياه في خوزستان مسبقا لما واجهنا المشاكل الحالية”.

وأضاف: “مشكلة المياه ليست بسيطة ولا يمكن لوم الناس على التعبير عن استيائهم”.

وتابع المرشد الأعلى الإيراني: “لا ينبغي أن يعاني هؤلاء الأشخاص من أزمة المياه ”مع كل المصانع الموجودة في هذه المحافظة، سيصل وضع الناس إلى نقطة تجعلهم غير سعداء ويضايقهم. إذا تم أخذ التوصيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في خوزستان بعين الاعتبار، فمن المؤكد أننا لن نواجه هذه المشاكل الآن".

وأردف: “في الأيام السبعة أو الثمانية الماضية ، كان أحد اهتماماتنا هو قضية خوزستان وقضية المياه ومشاكل الناس”.

روسيا: لن ننجر إلى سباق تسلح مع الغرب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى سباق تسلح جديد مكلف، وأكد أن لديها كل ما يلزم للدفاع عن نفسها.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “أي تنازلات أحادية من جانبنا يقيمها الغرب على أنها نقطة ضعف”.

وأضاف: “الغرب يحاول خلق حزام من عدم الاستقرار حول بلادنا ويسعى لتقويض الاستقرار السياسي الداخلي في بلادنا قبيل الانتخابات”.

وتابع: “روسيا لا تريد الدخول في خلافات مع أحد رغم تصرفات شركائها الغربيين”.

سقوط طائرة تابعة للجيش الإثيوبي في إقليم باكول

أفاد موقع "الصومال الجديد"، اليوم الجمعة، بأن طائرة مروحية عسكرية إثيوبية سقطت في مطار مدينة حدر في إقليم بكول جنوب غرب إثيوبيا.

وقالت مصادر أمنية للموقع، إن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".

وقال مسئولون أمنيون إنه لم تقع إصابات، باستثناء أضرار طفيفة في الطائرة، واستأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.

وزير الخارجية العراقي: نتوقع الوصول لاتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية من بلادنا

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع الوصول لاتفاق حول الانسحاب الأمريكي من العراق، خلال محادثات اليوم التي ستجري في واشنطن بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين.

وقال حسين في تصريحات نقلتها قناة “الحدث” السعودية، إن “الشق الأمني والعسكري سيكون محور المباحثات مع واشنطن”، مضيفًا أن “واشنطن وبغداد حليفان ضد داعش وستظلان كذلك”.

وتابع: “الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سيتمحور حول الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي”.

واعتبر حسين أن “الوضع لدينا ليس مثل أفغانستان”.

وأردف: “واشنطن ودول أخرى ستساعد بغداد بمعلومات حول الإرهابيين لا سيما داعش، والتعاون الاستخباراتي بين واشنطن وبغداد سيستمر بعد الانسحاب”.

الحكومة الأفغانية تنفي سيطرة طالبان على 90% من حدود البلاد

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن مزاعم حركة طالبان بالسيطرة على 90% من حدود البلاد مجرد كذب.

وقالت الحكومة الأفغانية إن "مزاعم طالبان بالسيطرة على 90% من الحدود محض افتراء"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على منطقة "كاروخ" غربي البلاد.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تقبل بوقف لإطلاق النار دون الاتفاق على تشكيل حكومة إسلامية جديدة.

وأضاف: “لا نريد احتكار السلطة لكننا نتمسك برحيل الرئيس والتفاوض على حكومة جديدة”.

وتابع: “الرئيس الأفغاني يجب أن يرحل للتوصل لاتفاق سلام”.

