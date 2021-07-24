كارثة صحية.. مياه الصرف الصحى ومخلفات الذبائح تهدد أهالى الساحة الشعبية بالفيوم

يعانى أهالى حى الساحة الشعبية بمدينة الفيوم وهو أكبر الحياء الشعبية بمدينة الفيوم كثافة بالسكان ومن الاحياء الشعبية الفقيرة من تراكم مياه الصرف الصحي ومخلفات الذبائح وسط شوارع الحي ، بالاضافة الى انتشار الروائح الكريهة الناجمة من مخلفات الذبيح فى الشوارع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بالإضافة الى انسداد بلاعات الصرف الصحي نتيجة ألقاء مخلفات الذبائح بها ، وخروج مياه الصرف الصحى بمعظم شوارع الحى.

يقول ناصر على من أهالى الحى : قمنا بالاتصال علي الخط الساخن رقم ١٢٥ عدة مرات واستقبلو الشكاوي والمناشدة منذ وقفة العيد الاضحى المبارك لكن لم يتحرك أحدا لحل المشكلة .

ويضيف على سيد من أهالى الحى بأن الروائح الكريهة المنبعثة من تراكم مياه الصرف الصحى بالشوارع وبجوار المنازل يهدد الاهالى بالامراض الصدرية والتنفسية ، من الرائحة التى لاتطاق .

وقالت هدى سيد طالبة في الثانوية العامة القسم العلمى :"لا أستطيع استذكار دروسى بسبب تكاثر البعوض ونقله من علي المياة الي منازلنا بطريقة كثيفة كأنه معركة بيننا وبين البعوض والذباب".

وطالب الاهالى تدخل الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم للتنبيه برفع تراكمات القمامه ومخلفات الذبح الذي لم يستطيع الحي رفعها لقلة الامكانيات من المعدات والافراد.

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