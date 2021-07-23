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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تنمية الساحل الشمالي تهدف لجذب الاستثمارات وزيادة نسبة تشغيل الشباب

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحي أمين لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن خطة تنمية منطقة الساحل الشمالي بدأت بأعمال التطوير والقضاء علي العشوائيات في الأسكندرية والتي بدأت بتطوير محور المحمودية وجعله مشروع سياحي خدمي ساعد علي إضفاء مظهر حضاري للمدينة، معقبا: "من هنا جاءت فكرة التوغل للساحل الشمالي من إجل إحداث شمولية في التنمية".

 

وأكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية تعتزم إنشاء العديد من المجتمعات السكنية والسياحية بالساحل الشمالي، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية تنموية يأتي في إطار جذب الاستثمارات وزيادة نسبة التشغيل للشباب المصري في صدد القضاء علي البطالة.

 

و أضاف أمين لجنة القوي العاملة، أنه هناك خطة إستراتيجية وضعتها الحكومة من أجل استغلال أراضي الساحل الشمالي الاستغلال الأمثل سواء فيما يخص استصلاح الأراضي الزراعية أو بالنسبة للأغراض العمرانية ( سياحية – صناعية – سكنية) علاوة علي إنشاء شبكة محاور مرورية تسهم في تيسير حركة التنقلات.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن المشروعات القومية القائمة بمدينة العلمين الجديدة تتم وفق رؤي وخبرات هندسية عالية الكفاءة تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة للإستفادة بأقصي حد من هذه المشروعات.

 

واختتم النائب حديثه، قائلا: نجد أيضا أن الرئيس السيسي لا يكتفي بمعرفة مستجدات هذه المشروعات بل يتابع عن كثب من خلال جولاته الميدانية وإعطاءه العديد من الملاحظات التي تضمن جودة العمل.

 

برلماني : الحكومة تسعى لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمع تنموي يعمل طوال العام

مدبولي: الرئيس وجه بإنشاء مجتمعات تنموية في الساحل الشمالي

 

وكان قد استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

 

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

 

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا أخطاء الماضى، حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط

الساحل الشمالي الاسكندرية محور المحمودية القوى العاملة مجمعات صناعية استصلاح الاراضى محاور مرورية

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