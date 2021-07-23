برلماني : الحكومة تسعى لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمع تنموي يعمل طوال العام

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن اتجاه القيادة السياسية إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مجتمع تنموي متكامل يأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وأيضا من أجل استغلال أصول الدولة من مساحات وأراضي ذات مواقع استراتيجية.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تعمل على جعل منطقة الساحل الشمالي من قري ومنتجعات سياحية إلى مجتمع تنموي خدمي طوال أيام العام وليس بالموسم الصيفي فحسب، مما يسهم في إنشاء العديد من المجتمعات السكنية والمرافق العامة اللازمة لاستغلالها كتجمع سكني واستثماري في آن واحد.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلى أن منطقة جنوب العلمين والمناطق الواقعة في إتجاه محور الضبعة تحظي بإهتمام بالغ من القيادة السياسية من ناحية بث روح التنمية بها، وذلك من خلال إنشاء العديد من المحاور المرورية فيما يخص شبكة النقل، أيضا إنشاء محطات ثلاثية الأبعاد لتنقية ومعالجة المياه.

وتابع النائب، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب علي التكدس السكاني في القاهرة الكبري حيث تم إنشاءها علي مساحة 48 ألف فدان.

وكان قد استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا أخطاء الماضى، حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط.