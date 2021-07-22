شوشرة.. أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد إلغاء حفله بـ الساحل الشمالي

علق الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.



ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".



وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".



وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".



علم موقع “صدى البلد” إنه تم تأجيل حفل الفنان محمد الشرنوبي، في الساحل الشمالي وليس إلغاءه كما أذيع، وكان من المقرر إحياء الحفل أمس الأربعاء.

وأكدت إدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح لـ “صدى البلد” إنه سيتم تحديد موعد آخر للحفل، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.



بينما يحيي محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا آخر في جدة، وعبّر عن تحمسه للحفل من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه على تطبيق “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “جمهور السعودية الحبيب، مستنيكم يوم السبت ٢٤ في حفل مميز على مسرح جدة .. انا متحمس جداً .. وانتم؟.



أحدث أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتناول العمل، قصة “نور”، التي تقرر عائلة زوجها “حسام”، التخلص منها؛ بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود “نور” للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.