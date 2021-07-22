عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شوشرة.. أول تعليق من محمد الشرنوبي بعد إلغاء حفله بـ الساحل الشمالي

الشرنوبي
الشرنوبي

علق الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.


ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".


وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".


وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".


علم موقع “صدى البلد” إنه تم تأجيل حفل الفنان محمد الشرنوبي، في الساحل الشمالي وليس إلغاءه كما أذيع، وكان من المقرر إحياء الحفل أمس الأربعاء.

 

وأكدت إدارة  أعمال الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح لـ “صدى البلد” إنه سيتم تحديد موعد آخر للحفل، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.


بينما يحيي محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا آخر في جدة، وعبّر عن تحمسه للحفل من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه على تطبيق “انستجرام”، وعلق عليه قائلا: “جمهور السعودية الحبيب، مستنيكم يوم السبت ٢٤ في حفل مميز على مسرح جدة .. انا متحمس جداً .. وانتم؟.


أحدث أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتناول العمل، قصة “نور”، التي تقرر عائلة زوجها “حسام”، التخلص منها؛ بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود “نور” للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.

الفنان محمد الشرنوبي الغاء حفل الساحل الشمالي الحجوزات الأربعاء

ترشيحاتنا

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 12 مسجدا بالمحافظات .. غدا

أفشة يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى البنك الأهلي

هذه مجرد بداية.. بايدن يفرض عقوبات على كوبا

ابنك مات غريق.. بيوت مصرية.. من فرحة العيد لـ عويل المآتم

أسرة قتيل طوخ: زوجته قتلته وقالت لنا سامحونى عشان عيالى..فيديو

بالمزاد العلني.. بيع سلاح استخدم في قتل أشهر مجرمي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

مصادر: النيابة تطلب من الإنتربول وضع "صهر حسني مبارك" على قوائم المطلوبين

إنقاذ 100 شخص من الغرق في مصيف بلطيم.. صور

شكرا لك| أول قرار من الترجي التونسي بعد الهزيمة من الأهلي بثلاثية

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

لقاحات كورونا لن تحميكم.. تحذير أمريكي لـ 5 فئات من المرضى "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

رمضان البيه يكتب: الإمام أبو الحسن الشاذلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ