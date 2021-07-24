392 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدوا امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحا لـ 1 ظهرا .

التعليم : امتحان الفيزياء مش بعبع

وناشد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2021 بعدم القلق الزائد من امتحان الفيزياء ، مؤكدا أن امتحان الفيزياء مثله مثل أي امتحان لن يخرج عن المنهج المدروس وسيراعى كافة مستويات الطلاب وسيخلو من أي أسئلة تعجيزية مثله مثل باقي امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي لا يجب التعامل مع امتحان الفيزياء على أنه بعبع.

كما ناشد المصدر طلاب الثانوية العامة 2021، بضرورة الاهتمام بمراجعة الامتحانات التجريبية التي تم عقدها للطلاب قبل الامتحان النهائي ، بالإضافة للاهتمام بمتابعة مراجعات منصة حصص مصر و قناة مدرستنا 2 .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه يناشد طلاب الثانوية العامة بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021 منعا للاصابة بفيروس كورونا.

حيث نشر وزير التربية والتعليم عدة ارشادات ونصائح وتنبيهات صادرة عن وزارة الصحة لطلاب الثانوية العامة 2021 تمثلت فيما يلي :

- غادر المدرسة على الفور بعد الامتحان

- تجنب التجمعات والمحادثات مع الاصدقاء

- إلتزم بتعليمات المدرسة منعا للتزاحم عند الابواب

ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.