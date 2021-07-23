حدث في كفر الشيخ خلال 24 ساعة.. حملات لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود.. وإقبال على مصيف بلطيم

*محافظ كفر الشيخ: لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة والمواقف*

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.



جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليم الجمعة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.



وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.



وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن سواء بمحطات الوقود أو مواقف السرفيس، وأن الحملات مستمرة في عملها، وأن محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة، ويتلقى التقارير أولا بأول.



*تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والاستراحات استعداداً لاستئناف متحان مادة الفيزياء**

شهدت 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، لأداء امتحان مادة الفيزياء، صباح الغد السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا عل سلامة الطلاب، وكل المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شهدت 60 استراحة مخصصة للمشاركين في الثانوية العامة أعمال تطهير وتعقيم، ب 12 إدارة تعليمية، واستقبلت الاستراحات عدد من المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، عقب عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال التطهير والتعقيم ب 86لجنة ب 12 إدارة تعليمية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن، لاستقبال 13 ألف و 424 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، لأداء امتحان مادة الفيزياء.، مشدداً على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، موجها غرفة العمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، بما تضمه من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة وإسعاف وكهرباء وأمن وشركة اتصالات، ومياه شرب وغيرهم، كما شدد على التعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية، وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية التعامل مع الموقف بأمانة وجدية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يضع تأمين اللجان وانضباط العملية الامتحانية نصب عينيه وقراراته حاسمة إذا ما حدث أي تجاوز، كما دعتهم إلى توفير أجواء امتحانية بعيدا عن التوتر، مؤكدة أنه لا مجال للغش والشغب.

*ازدياد الإقبال على مصيف بلطيم في رابع أيام العيد*

زاد الإقبال على مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في ظل تواجد أمني ورجال الإنقاذ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أن كافة مسئولي الإدارات بالمدينة على الشواطئ، لمتابعة الخدمات المقدمة للمصطافين، والتأكد من عدم استغلال أصحاب الشماسي والكراسي للمصطافين، مؤكداً أنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله المخالف، وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات مشدداً على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.



وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ المدينة لاستقبال زائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مع جميع الأجهزة الشرطية والمرورية والإدارات الأخرى بتكثيف حملات الرقابة بشواطئ المدينة على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات، وأنه أصدر عدة تعليمات لمستأجري الشواطئ بحسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ، والتنبيه المشدد على عدم فرض الإكراميات على الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، وتكثيف الرقابة على كافة الكافيتيريات والكافيهات والمحالّ التجارية، مؤكداً أنه يهيب برواد الشواطئ بالتعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر، والاستجابة لرجال الإنقاذ وخاصة صفارات الإنذار بالخروج من الأماكن الخطرة بالشواطئ، واستخدام أكياس القمامة في وضع القمامة بها، حفاظا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أي مواد بلاستيكية ووضعها في الأماكن المخصصة لها، تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

*رؤساء المدن يتابعون مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكفر الشيخ*

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ جولات لرؤساء المدن ونوابهم على المواقف ومحطات الوقود بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومباحث المرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، ومتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة قبل ذلك دون رفعها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مناشداً المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التي تم إقرارها من قبل على رقم محمول⁦ 155 185 2232⁩مفعل بهما خدمة الواتس آب»، والرقم يعمل ع على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة، كما تتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظ أي شكاوى على الأرقام التالية 0473220792,0473241130.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ العمومي، وموقف السرفيس، للتأكد من عدم رفع أسعار تعريفة الأجرة، كما تفقد محطات الوقود للتأكد من توافر كافة أنواع الوقود البنزين والسولار. كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، انتظام الحالة بمواقف مركز ومدينة بيلا ومحطات الوقود، ولم ترصد غرفة العمليات بمجلس المدينة، ولم تتلق أي شكاوى من المواطنين، موجهاً، نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشن حملات رقابية وتفتيشية على مجمع المواقف بمدينة بيلا وجميع المواقف الداخلية كل في نطاق قريته،، ومتابعة محطات الوقود، للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدي السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، محطات الوقود ومواقف الأجرة الخاصة بالمحافظات، والمراكز المجاورة والقرى ومواقف سيارات السرفيس الداخلية بنطاق مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع إدارة التموين والمواقف والمرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها ولا يوجد أي معوقات ولا زيادة في تعريفة الأجرة المقرر، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بالتواصل الدائم في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة دسوق.



كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام حركة المواقف، ومحطات الوقود في سيدي سالم والتنسيق مع التموين وإدارة المواقف ومتابعة سير العمل. كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه مواقف سيارات الأجرة بمدينة فوه للتأكد من توفر سيارات نقل الركاب، وعدم زيادة التعريفة المقررة، وضبط أي مخالفات من السائقين على كافة الخطوط داخل الموقف مع تواجد رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف، مؤكداً أن الوحدة المحلية بفوه في تواصل مستمر مع المواطنين من خلال غرفة عمليات بالوحدة المحلية.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.