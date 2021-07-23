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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإرهاب في بعض مناطق إفريقيا

صدى البلد

 حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.


أوضح التقرير، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية لا تزال تمثل "تهديدا رئيسياً" على مستوى العالم، خاصة في بعض المناطق داخل قارة إفريقيا.


وأضاف أن وباء كورونا ساعد خلال الفترة الماضية الدول الأوروبية على محاصرة التهديدات الإرهابية بسبب قيود السفر والتنقل إلا أنه لم يقضِ على الإرهاب. 


وأشار إلى أن التخفيف من القيود المفروضة بسبب كورونا قد "يسمح بمواصلة الهجمات المخطط لها" خلال الفترة المقبلة.


وأكدت القناة الإخبارية الأمريكية أن أنشطة جماعات "القاعدة" و"داعش" الإرهابيتين تتصاعد في بعض المناطق داخل إفريقيا، مشيرة إلى هجمات جماعة "الشباب" الصومالية المنتمية لـ"القاعدة" في كينيا، والبعض الآخر في منطقة الساحل غربي القارة. 


وقالت إن تنظيم "داعش" الإرهابي يعزز مواقعه في وسط وشرق إفريقيا في مالي وبوركينا فاسو ودول أخرى.

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